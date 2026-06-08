Actualité aéronautique

Mondial de l’ULM : pas d’édition en 2026

Article publié le 28 novembre 2025 par David Dagouret

La prochaine édition aura lieu en 2027 et se tiendra désormais tous les deux ans. 

mondial de l'ULM

mondial de l'ULM

© illustration: Agence CA2S

La Fédération française d’ULM a annoncé qu’il n’y aura pas de Mondial de l’ULM (MULM) en 2026, en raison de contraintes d’organisation. L’événement adopte désormais un rythme biennal, avec une tenue une année sur deux.

La prochaine édition du salon est donc programmée pour 2027.

mulm

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