Actualité aéronautique
Mondial de l’ULM : pas d’édition en 2026
Article publié le 28 novembre 2025 par David Dagouret
La prochaine édition aura lieu en 2027 et se tiendra désormais tous les deux ans.
© illustration: Agence CA2S
La Fédération française d’ULM a annoncé qu’il n’y aura pas de Mondial de l’ULM (MULM) en 2026, en raison de contraintes d’organisation. L’événement adopte désormais un rythme biennal, avec une tenue une année sur deux.
La prochaine édition du salon est donc programmée pour 2027.
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