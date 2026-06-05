Actualité aéronautique

Qatar Airways exploite 100 avions gros-porteurs équipés de Starlink

Article publié le 24 novembre 2025 par David Dagouret

À ce jour, Qatar Airways a achevé le déploiement de Starlink sur ses Boeing 777 et finalise rapidement l’installation sur ses Airbus A350.   

Boeing 777-300ER Qatar Airways

Boeing 777-300ER Qatar Airways

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Qatar Airways a annoncé qu'elle a franchi le cape des 100 avions gros-porteurs équipés de Starlink. À ce jour, Qatar Airways a achevé le déploiement de Starlink sur ses Boeing 777 et finalise rapidement l’installation sur ses Airbus A350.  

À mesure que la compagnie étend la connectivité Starlink à son réseau de plus de 170 destinations, les passagers de toutes les cabines bénéficient d’un accès gratuit, ultra-rapide, leur permettant de regarder du streaming, de jouer en ligne ou de travailler à 35 000 pieds. 

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