Résultats Semestriels de Singapore Airlines

Article publié le 20 novembre 2025 par David Dagouret

Le groupe Singapore Airlines (SIA) a publié ses résultats financiers pour le premier semestre de l'exercice fiscal 2025/26 (avril à septembre 2025).

Le groupe, qui comprend Singapore Airlines et sa filiale à bas coûts Scoot, a enregistré un chiffre d'affaires total de 9,6 milliards de dollars singapouriens (SGD), affichant une progression de 1,9 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Malgré la bonne santé opérationnelle, le bénéfice net du groupe a connu une baisse notable, s'établissant à 239 millions de dollars. Cela représente un recul significatif de 67 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuée à l'intégration des pertes enregistrées par Air India, compagnie dans laquelle SIA détient une participation de 25,1 % du capital.

Côté rémunération des actionnaires, le groupe a annoncé le versement d'un dividende intérimaire de 5 cents par action, complété par un dividende intérimaire spécial de 3 cents par action, dont le paiement est prévu pour le 23 décembre 2025.

Les chiffres de trafic témoignent de la poursuite d'une forte demande de voyages. Sur le semestre, le groupe SIA a transporté collectivement 20,7 millions de passagers, marquant une augmentation de 8,0 % sur un an. Plus précisément, la compagnie Singapore Airlines a enregistré à elle seule 13,6 millions de passagers, soit une croissance de 6,2 %.

Le coefficient moyen de remplissage (Load Factor) des avions passagers des deux compagnies a atteint 87,7 %, en hausse de 1,3 point. Scoot a affiché un taux particulièrement élevé à 91,5 %, tandis que Singapore Airlines s'est établie à 86,7 %.

En revanche, l'activité fret a montré un léger tassement. Le coefficient moyen de remplissage des avions cargo de SIA a atteint 56,5 %, en baisse de 0,9 point par rapport au premier semestre de l'année précédente.

Au 30 septembre 2025, la flotte opérationnelle du groupe SIA se composait de 208 appareils, répartis entre 145 avions passagers et 7 avions cargo pour SIA, et 56 avions pour Scoot. L'âge moyen de cette flotte est maintenu à 7,8 ans.

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