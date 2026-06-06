Silk Way West Airlines commande deux avions-cargos A350F supplémentaires

Article publié le 25 novembre 2025 par David Dagouret

Avec cet accord, le nombre total d'Airbus A350F commandés par la compagnie d'Azerbaïdjan est de quatre.

La compagnie aérienne Silk Way West Airlines, basée à Bakou, en Azerbaïdjan, a signé un contrat ferme pour deux avions-cargos A350F supplémentaires. Cet accord, qui porte le nombre total de commandes à quatre A350F, constitue la pierre angulaire de la stratégie de modernisation et d'expansion de la flotte de Silk Way West Airlines.

Fin octobre 2025, le tout nouvel A350F avait enregistré 74 commandes de la part de 12 clients.

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