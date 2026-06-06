Actualité aéronautique
TAP Air Portugal enregistre un bénéfice de 126 millions d’euros au 3ème trimestre
Article publié le 27 novembre 2025 par David Dagouret
TAP Air Portugal a transporté un total de 12,7 millions de passagers, soit une hausse de 2,9 % par rapport à la même période en 2024.
TAP Air Portugal a enregistré un bénéfice net positif de 126 millions d’euros au troisième trimestre de cette année et un bénéfice de 55,2 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025.
Jusqu’en septembre (9M25), TAP Air Portugal a transporté un total de 12,7 millions de passagers, soit une hausse de 2,9 % par rapport à la même période en 2024 (9M24). Le nombre de vols opérés a enregistré une légère progression de 0,7 % en glissement annuel, conforme à la période précédente.
La capacité a augmenté de 3 % par rapport à 9M24, tandis que les RPK ont progressé de 4,6 %, entraînant une amélioration de 1,3 point du coefficient d’occupation, qui a atteint 84,2 % en 9M25.
Au cours des neuf premiers mois de 2025, les revenus d’exploitation se sont élevés à 3 281,3 millions d’euros, soit une augmentation de 15,4 millions d’euros (+0,5 %) par rapport à 9M24. Le PRASK s’est établi à 7,07 cents, soit une baisse de 3,0 % (-0,22 cent) par rapport à la même période de l’année précédente.
Les coûts d’exploitation récurrents ont augmenté de 4,3 %, pour atteindre 3 054,0 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025. Les coûts d’exploitation récurrents par siège-kilomètre (CASK) ont progressé de 1,3 %, à 7,33 cents par rapport à 9M24.
L’EBITDA récurrent a totalisé 592,0 millions d’euros en 9M25, avec une marge de 18,0 %, soit une baisse de 73,5 millions d’euros (-11,0 %) par rapport à la même période l’an dernier. L’EBIT récurrent a atteint 227,2 millions d’euros, avec une marge de 6,9 %, soit une diminution de 110,5 millions d’euros (-32,7 %) par rapport à 9M24.
En 2025, TAP Air Portugal a connu l’un de ses étés les plus chargés, avec une augmentation de la capacité (+4 %), plus de passagers transportés (+4 %) et plus de vols opérés (+1 %) par rapport à l’été 2024. Cependant, ce fut aussi l’un des étés les plus exigeants, avec plusieurs perturbations opérationnelles, notamment des contraintes sur le contrôle aux frontières dans les aéroports nationaux et l’espace aérien européen, impactant la performance opérationnelle et la satisfaction des clients.
Au 30 septembre 2025, TAP Air Portugal disposait d’une solide position de liquidité de 1 025,6 millions d’euros, en hausse de 373,9 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2024. Le ratio dette financière nette/EBITDA s’est stabilisé à 2,5x (2,4x dans les comptes pro forma 2024 et 2,6x dans les comptes statutaires 2024).
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