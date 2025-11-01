TAP Air Portugal lance une nouvelle liaison vers Curitiba (Brésil)

Article publié le 10 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie portugaise proposera trois vols par semaine à partir du 2 juillet 2026.

TAP Air Portugal annonce le lancement d’une nouvelle ligne qui reliera Lisbonne à Curitiba, capitale de l’État du Paraná, au Brésil, à partir du 2 juillet 2026. La compagnie assurera trois vols hebdomadaires entre la capitale portugaise et l’aéroport international Afonso Pena de Curitiba.

Les vols seront opérés en A330-200, pouvant accueillir 269 passagers, selon l’itinéraire Lisbonne (LIS) – Curitiba (CWB) – Rio de Janeiro (GIG) – Lisbonne (LIS), les mardi, jeudi et samedi. Les ventes débuteront le 11 novembre.

Avec l’ajout de Curitiba, TAP Air Portugal dessert désormais 14 villes au Brésil.

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