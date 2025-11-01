Actualité aéronautique
Un C-130 turc s'écrase en Géorgie : une enquête est en cours
Article publié le 11 novembre 2025 par David Dagouret
Un Lockheed C-130 de l’armée de l’air turque s’est abîmé en territoire géorgien après une probable dislocation en vol. Les autorités cherchent désormais à comprendre les circonstances exactes du drame.
Un Lockheed C-130 appartenant à l’armée de l’air turque s’est écrasé en Géorgie après s’être, selon les premiers éléments disponibles, désintégré en vol. L’appareil avait décollé d’un aéroport en Azerbaïdjan et se dirigeait vers la Turquie lorsqu’il a disparu des radars.
Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent des débris tournoyant dans le ciel avant de s’écraser au sol, confirmant visuellement une rupture en vol. Les autorités locales ont indiqué que vingt personnes se trouvaient à bord au moment de l’accident.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de cet accident dramatique et de retracer la chronologie des faits.
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