Actualité aéronautique
Vueling reconnecte Paris à la Laponie pour un hiver
Article publié le 3 novembre 2025 par David Dagouret
Dès la fin décembre, Ivali et Lulea seront disponible au départ de Paris-Orly.
Vueling, compagnie low cost du groupe IAG, a annoncé la réouverture de ses lignes entre Paris et la Laponie. La ligne entre Paris-Orly (ORY) et Luleå, en Suède sera opérée du 20 décembre 2025 au 28 mars 2026. Celle vers Ivalo, en Finlande sera quant à elle disponible du 27 décembre 2025 au 28 mars 2026. Ces deux lignes seront opérées chaque samedi.
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