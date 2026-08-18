Actualité aéronautique

Vueling reconnecte Paris à la Laponie pour un hiver

Article publié le 3 novembre 2025 par David Dagouret

Dès la fin décembre, Ivali et Lulea seront disponible au départ de Paris-Orly. 

Airbus A320neo Vueling

Airbus A320neo Vueling

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Vueling, compagnie low cost du groupe IAG, a annoncé la réouverture de ses lignes entre Paris et la Laponie. La ligne entre Paris-Orly (ORY) et Luleå, en Suède sera opérée du 20 décembre 2025 au 28 mars 2026. Celle vers Ivalo, en Finlande sera quant à elle disponible du 27 décembre 2025 au 28 mars 2026. Ces deux lignes seront opérées chaque samedi.

Vueling

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