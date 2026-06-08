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Vueling renforce son engagement envers le Barça Féminin

Article publié le 27 novembre 2025 par David Dagouret

L'avion, un Airbus A320 , immatriculé EC-MQE, arbore le slogan « Dream, Play, Fly » sur le fuselage, à côté de l'image de certaines joueuses.   

Vueling renforce son engagement envers le Barça Féminin

Vueling renforce son engagement envers le Barça Féminin

© Vueling

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé le nouveau design de l'avion qui arborera l'image des joueuses du FC Barcelone Féminin pour la saison 2025/26. L’inauguration de l'appareil, qui a eu lieu le 19 novembre, a coïncidé avec le déplacement de l'équipe à Londres pour disputer le match de la WCL contre Chelsea.

L'avion, un Airbus A320 , immatriculé EC-MQE, arbore le slogan « Dream, Play, Fly » sur le fuselage, à côté de l'image des joueuses Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina, Caroline Graham-Hansen, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ewa Pajor et Esmee Brugts.

L'accord a vu le jour il y a un an et demi, en avril 2024, à l'occasion du 20e anniversaire de la compagnie, avec la volonté de réunir deux références barcelonaises (Vueling, compagnie aérienne leader à l'aéroport de Barcelone, et le Barça Féminin, équipe pionnière et référence mondiale), avec un objectif commun : promouvoir les talents féminins, l'égalité des sexes et la visibilité du sport féminin.

L'élément le plus emblématique de cette collaboration, l'Airbus A320 personnalisé à l'effigie des joueuses, est devenu un ambassadeur itinérant qui a parcouru l'Europe avec plus de 2 400 vols, transportant 370 000 passagers et visitant près de 30 pays d'Europe et d'Afrique du Nord.

Cette initiative pionnière a permis de faire connaître le Barça Féminin, de renforcer le lien entre Vueling et Barcelone tout en favorisant son rayonnement international.

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