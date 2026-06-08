Actualité aéronautique
Vueling renforce son engagement envers le Barça Féminin
Article publié le 27 novembre 2025 par David Dagouret
L'avion, un Airbus A320 , immatriculé EC-MQE, arbore le slogan « Dream, Play, Fly » sur le fuselage, à côté de l'image de certaines joueuses.
Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé le nouveau design de l'avion qui arborera l'image des joueuses du FC Barcelone Féminin pour la saison 2025/26. L’inauguration de l'appareil, qui a eu lieu le 19 novembre, a coïncidé avec le déplacement de l'équipe à Londres pour disputer le match de la WCL contre Chelsea.
L'avion, un Airbus A320 , immatriculé EC-MQE, arbore le slogan « Dream, Play, Fly » sur le fuselage, à côté de l'image des joueuses Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina, Caroline Graham-Hansen, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ewa Pajor et Esmee Brugts.
L'accord a vu le jour il y a un an et demi, en avril 2024, à l'occasion du 20e anniversaire de la compagnie, avec la volonté de réunir deux références barcelonaises (Vueling, compagnie aérienne leader à l'aéroport de Barcelone, et le Barça Féminin, équipe pionnière et référence mondiale), avec un objectif commun : promouvoir les talents féminins, l'égalité des sexes et la visibilité du sport féminin.
L'élément le plus emblématique de cette collaboration, l'Airbus A320 personnalisé à l'effigie des joueuses, est devenu un ambassadeur itinérant qui a parcouru l'Europe avec plus de 2 400 vols, transportant 370 000 passagers et visitant près de 30 pays d'Europe et d'Afrique du Nord.
Cette initiative pionnière a permis de faire connaître le Barça Féminin, de renforcer le lien entre Vueling et Barcelone tout en favorisant son rayonnement international.
Sur le même sujet
- 07/06Crash d'un hélicoptère de la Gendarmerie dans le Loiret
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar