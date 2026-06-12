Air Canada modernise les cabines de ses appareils

Article publié le 2 décembre 2025 par David Dagouret

Air Canada a annoncé le lancement de son programme de renouvellement de cabines pour les voyages en Amérique du Nord

Air Canada a annoncé le lancement de son programme de renouvellement de cabines. Cet investissement pluriannuel, qui concerne les appareils de l’exploitation principale d’Air Canada, d’Air Canada Rouge et d’Air Canada Express. Financé par Bell, le service Wi-Fi gratuit proposé à bord sera le plus complet de l’industrie.

Tous les appareils 737 MAX 8 de Boeing de l’exploitation principale d’Air Canada passeront dans le parc aérien d’Air Canada Rouge au cours de l’année 2026. Les nouvelles cabines comprendront 12 fauteuils en Classe affaires, 18 places Préférence offrant davantage d’espace en classe économique et 147 sièges en classe économique standard, tous inclinables et équipés d’écrans personnels pour profiter du système de divertissements sur demande, avec un service Wi-Fi rapide et gratuit pour les membres Aéroplan.

Pour accompagner cette transition, une nouvelle base des équipages d’Air Canada Rouge ouvrira ses portes à Vancouver.

Dans le cadre de cette transformation, tous les appareils A320 et A321 d’Airbus seront utilisés par l’exploitation principale d’Air Canada. Les cabines de ces appareils seront mises à niveau selon les nouvelles normes d’Air Canada et disposeront de nouveaux sièges, de la toute dernière version des systèmes de divertissements à bord, ainsi que d’un service Wi-Fi rapide et gratuit amélioré.

Les travaux sont déjà bien engagés, avec 15 appareils A321 d’Airbus déjà équipés des nouveaux aménagements.

Air Canada continuera d’investir dans sa flotte d’A220. Air Canada a d’ailleurs passé une commande de 26 avions A220-300 supplémentaires. Les appareils livrés à compter de mars 2026 seront aménagés selon la nouvelle norme de conception et disposeront notamment des coffres supérieurs XL plus spacieux, conçus par Airbus.

Les appareils d’Air Canada Express exploités par Jazz, notamment les E175 d’Embraer et les CRJ900 de Mitsubishi, seront aménagés selon les nouvelles normes cabine à compter de 2026. Le Wi-Fi rapide et gratuit de nouvelle génération est déjà déployé sur 55 % des appareils du parc aérien. Ce programme de renouvellement vient compléter la mise à niveau déjà annoncée de 25 appareils Dash 8-400 de De Havilland, qui feront l’objet d’un réaménagement complet de leur cabine afin d’installer de nouveaux sièges, un nouvel aménagement cabine et, sur les vols au départ de l’aéroport Billy Bishop de Toronto, le Wi-Fi rapide et gratuit de nouvelle génération.

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