Actualité aéronautique

Air France renforce son réseau La Première

Article publié le 19 décembre 2025 par David Dagouret

La compagnie nationale française déploie sa première classe vers Atlanta, Boston, Houston et Tel Aviv. 

Air France a dévoilé sa nouvelle classe La Première

Air France a dévoilé sa nouvelle classe La Première

© Air France

Air France étend son offre La Première vers quatre destinations. Les clients s’envolant vers Atlanta, Boston, Houston et Tel Aviv pourront bientôt voyager quotidiennement à bord de cette cabine, proposée sur une sélection de Boeing 777-300ER.

Horaires des vols (en heure locale) équipés de la cabine La Première :

Atlanta :  1 vol quotidien à partir du 29 mars 2026

  • AF030 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h30, arrivée à Atlanta à 13h55 ;
  • AF031 : départ d’Atlanta à 16h30, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h50 le lendemain.

Boston : 1 vol quotidien à partir du 20 juillet 2026

  • AF334 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Boston à 14h55 ;
  • AF333 : départ de Boston à 17h10, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 6h10 le lendemain.

Houston : 1 vol quotidien à partir du 6 juillet 2026

  • AF098 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h10, arrivée à Houston à 13h40 ;
  • AF099 : départ de Houston à 15h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 8h15 le lendemain.

Tel Aviv : 1 quotidien à partir du 15 décembre 2025

  • AF962 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 08h55, arrivée à Tel Aviv à 14h10 ;
  • AF963 : départ de Tel Aviv à 15.55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 19h40.

L’été prochain, la cabine La Première s’envolera au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Abidjan, Atlanta, Boston, Dubaï, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapour, Tel Aviv, Tokyo-Haneda et Washington, D.C.

A compter de juillet 2026, tous les vols vers New York-JFK et Los Angeles seront assurés à bord d’appareils équipés des nouvelles suites La Première, et d’ici la fin de l’année 2026, l’ensemble du réseau La Première disposera de ces nouvelles cabines.

La première

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