Actualité aéronautique
Cathay Pacific dévoile un salon rénové à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Article publié le 22 décembre 2025 par David Dagouret
Après une fermeture temporaire pour rénovation, le salon a réouvert avec des intérieurs modernisés et des équipements remis au goût du jour.
Cathay Pacific a annoncé la réouverture de son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle, situé dans le Terminal 2A. Après une fermeture temporaire pour rénovation, le salon a réouvert avec des intérieurs modernisés et des équipements remis au goût du jour.
Avec la demande de voyages vers Hong Kong en constante augmentation, cette réouverture marque une étape importante pour Cathay Pacific en France, un marché européen clé pour la compagnie aérienne.
Le salon, peut accueillir jusqu'à 120 invités, avec de la lumière naturelle, grâce à ses grandes fenêtres donnant sur les pistes, un véritable paradis pour les passionnés d'aviation.
Véritable marque de fabrique des salons Cathay Pacific à travers le monde, le Noodle Bar reste l'un des points forts du salon, proposant des plats inspirés des spécialités de Hong Kong, rendant hommage à son riche héritage culturel. Un buffet en libre-service complète l’offre du Noodle Bar, avec une sélection soignée de plats internationaux réconfortants et savoureux.
Des espaces dédiés au bien-être et au travail sont également à disposition, incluant des douches pour se rafraîchir avant un vol long-courrier et des stations de travail individuelles. Le Wi-Fi gratuit et des prises de courant sont disponibles dans tout le salon.
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