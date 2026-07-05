Actualité aéronautique
Daher obtient la certification de navigabilité de son Kodiak 900 au Brésil
Article publié le 22 décembre 2025 par David Dagouret
Certifié par la FAA américaine en 2022 puis validé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en 2023, le Kodiak 900 est produit, comme le Kodiak 100, sur le site de Sandpoint (Idaho, États-Unis).
Daher annonce que son Kodiak 900 a obtenu son certificat de navigabilité auprès de l’ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), l’autorité brésilienne de l’aviation civile.
Le Kodiak 900 reprend les caractéristiques du Kodiak 100, tout en franchissant un nouveau cap. Son fuselage allongé de 1,19 m offre davantage d’espace pour les passagers et le fret. Sa vitesse de croisière atteint désormais 210 KTAS, avec une charge utile accrue et une autonomie portée à 1 129 nm (2 090 km).
Le Kodiak 900 est propulsé par un turbopropulseur PT6A-140A de 900 chevaux signé Pratt & Whitney Canada. Le fuselage allongé du Kodiak 900 offre un volume de cabine accru de 20 %, pour atteindre 8,75 m³ (309 ft³).
Certifié par la FAA américaine en 2022 puis validé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en 2023, le Kodiak 900 est produit, comme le Kodiak 100, sur le site de Sandpoint (Idaho, États-Unis). Depuis l’acquisition de la gamme Kodiak en 2019, Daher a investi pour moderniser l’outil industriel et faire évoluer l’avionique.
Pour accompagner la présence des familles TBM et Kodiak au Brésil et en Amérique latine, Daher a créé en 2025 une filiale brésilienne à São Paulo.
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