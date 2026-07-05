Actualité aéronautique
Diamond Aircraft livre le premier DA20 construit en Europe à l'Aviation Academy Austria
Article publié le 22 décembre 2025 par David Dagouret
Cet avion est le premier des deux DA20i Katana commandés par l'AAA, le second devant être livré début 2026.
Diamond Aircraft a annoncé la livraison du premier DA20i Katana nouvellement produit depuis son relancement. Cet avion a été remis à l'Aviation Academy Austria (AAA) lors d'une cérémonie spéciale qui s'est déroulée au siège de Diamond Aircraft à Wiener Neustadt le vendredi 28 novembre. Cet avion est le premier des deux DA20i Katana commandés par l'AAA, le second devant être livré début 2026.
Le DA20i Katana, un avion monomoteur à pistons biplace. En réponse à la demande croissante des écoles de pilotage et des propriétaires privés, Diamond Aircraft a repris sa production en Europe au début de cette année. Le dernier modèle est équipé d'un moteur Rotax 912 iSc3 Sport, un cockpit en verre Garmin G500TXi et une interface tactile.
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