Embraer célèbre la livraison de son 1 700ᵉ avion agricole Ipanema

Article publié le 10 décembre 2025 par David Dagouret

Embraer franchit une nouvelle étape symbolique dans l’aviation agricole avec la livraison du 1 700ᵉ exemplaire de son Ipanema.

Embraer a annoncé avoir livré le 1 700ᵉ exemplaire de son avion agricole Ipanema, un modèle devenu incontournable dans le secteur depuis plusieurs décennies. La version actuelle, l’EMB-203, continue de s’imposer comme une référence, représentant environ 60 % du marché au sein de sa catégorie.

L’appareil a été remis à un client basé à Imperatriz, dans l’État du Maranhão, au Brésil. Il sera utilisé pour le traitement de différentes cultures, une mission pour laquelle la famille Ipanema est particulièrement reconnue grâce à ses performances, sa robustesse et ses coûts d’exploitation maîtrisés.

Ce nouveau jalon confirme la place de l’Ipanema comme l’un des programmes les plus durables et les plus constants d’Embraer, notamment dans le domaine de l’aviation agricole où la demande reste soutenue.

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