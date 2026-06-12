Actualité aéronautique

Embraer livre le deuxième C-390 à La hongrie

Article publié le 2 décembre 2025 par David Dagouret

La Hongrie est devient le deuxième opérateur de l'OTAN à exploiter le C-390.  

L'Embraer C-390 Millennium hongrois effectue son premier vol

L'Embraer C-390 Millennium hongrois effectue son premier vol

© Embraer

Embraer  a livré le deuxième avion multimission C-390 Millennium à l'armée de l'air hongroise lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la base aérienne de Kecskemét en présence du ministre hongrois de la Défense, M. Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ainsi que d'autres autorités et dirigeants d'Embraer.

Depuis sa mise en service fin 2024, le premier avion hongrois a effectué une grande variété de missions avec un taux d'achèvement supérieur à 99 %. Avec la livraison de son deuxième avion, la Hongrie devient le premier opérateur de C-390 à recevoir tous les avions prévus dans le contrat.

Les C-390 hongrois sont les premiers au monde à être équipés d'une unité de soins intensifs (USI) médicale modulaire roll-on/roll-off.

c390

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Airbus A321-271NX (TC-LPA) Agusta AB-212 (MM81656) Zeppelin LZ N07-100 Airship (D-LZFN) Dassault Falcon 7X (607) Dassault Falcon 7X (607) Cessna O-1E Bird Dog (F-AYVA)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net