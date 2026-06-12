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Embraer livre le deuxième C-390 à La hongrie
Article publié le 2 décembre 2025 par David Dagouret
La Hongrie est devient le deuxième opérateur de l'OTAN à exploiter le C-390.
Embraer a livré le deuxième avion multimission C-390 Millennium à l'armée de l'air hongroise lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la base aérienne de Kecskemét en présence du ministre hongrois de la Défense, M. Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ainsi que d'autres autorités et dirigeants d'Embraer.
Depuis sa mise en service fin 2024, le premier avion hongrois a effectué une grande variété de missions avec un taux d'achèvement supérieur à 99 %. Avec la livraison de son deuxième avion, la Hongrie devient le premier opérateur de C-390 à recevoir tous les avions prévus dans le contrat.
Les C-390 hongrois sont les premiers au monde à être équipés d'une unité de soins intensifs (USI) médicale modulaire roll-on/roll-off.
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