Emirates recrute ses équipages en France

Article publié le 23 décembre 2025 par David Dagouret

Des journées portes ouvertes auront de nouveau lieu dans quatre villes françaises en janvier.

Emirates est à la recherche de candidats pour rejoindre ses équipages. Des journées portes ouvertes auront de nouveau lieu dans quatre villes françaises en janvier.

À Paris : les 4 et 18 janvier au M SOCIAL HOTEL PARIS, 12 Boulevard Haussmann - 75009 Paris.

À Lyon : le 6 janvier au Sofitel Lyon Bellecour, 20 Quai du Docteur Gailleton - 69002 Lyon.

À Bordeaux : le 20 janvier au Radisson Hôtel Bordeaux Saint-Jean, 13 rue des Gamins - 33800 Bordeaux

À Toulouse : le 22 janvier au Plaza Hotel Toulouse Capitole, 7 place du Capitole - 31000 Toulouse

Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Pour faciliter le processus des journées portes ouvertes, il est conseillé aux candidats de se préinscrire en ligne. Ceux qui ne se sont pas inscrits en ligne peuvent se présenter sans rendez-vous lors de la journée portes ouvertes aux lieux précités. Des informations complémentaires sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site d’Emirates. La session de recrutement durera toute une journée, les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires.

L'année dernière, Emirates a recruté plus de 5 000 membres d'équipage de cabine et organisé des événements de recrutement dans 353 villes du monde entier.

Tout au long de cette année, l'équipe de recrutement d'Emirates organise des journées portes ouvertes dans plus de 460 villes à travers les six continents, démontrant ainsi l'étendue mondiale du réseau de la compagnie et la diversité de son personnel navigant. Emirates compte actuellement 25 500 membres d'équipage de cabine et cherche à en recruter 5 000 pour l'exercice en cours.

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