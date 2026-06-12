Intercontinental Aviation Enterprise signe un contrat avec Diamond Aircraft pour 10 nouveaux avions d'entraînement

Article publié le 2 décembre 2025 par David Dagouret

La livraison initiale, comprenant six DA40 NG et un DA42-VI, est prévue pour 2026, les mois de livraison devant être convenus d'un commun accord à partir du deuxième trimestre 2026.

Intercontinental Aviation Enterprise FZ-LLC (IAE), la société holding aéronautique derrière Intercontinental Aviation Academies (IAA), a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Diamond Aircraft Industries GmbH pour l'acquisition de 10 nouveaux avions d'entraînement Diamond. Cet accord renforce l'engagement d'IAE à développer ses capacités mondiales de formation de pilotes aux Émirats arabes unis, à Chypre, en Grèce et au Portugal.

Dans le cadre du protocole d'accord, IAE a l'intention d'acheter huit avions DA40 NG et deux DA42-VI, configurés pour les immatriculations A6 (EAU) et EASA.

La livraison initiale, comprenant six DA40 NG et un DA42-VI, est prévue pour 2026, les mois de livraison devant être convenus d'un commun accord à partir du deuxième trimestre 2026.

Les premiers avions de cette commande devraient arriver aux Émirats arabes unis, coïncidant avec le début de la phase de formation au pilotage des premiers groupes de pilotes de l'IAA.

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