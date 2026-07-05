Korean Air et le groupe Hanjin vont installer le WiFi Starlink sur l’ensemble de leur flotte

Article publié le 19 décembre 2025 par David Dagouret

Korean Air, aux côtés d’Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan et Air Seoul, introduira le Wi-Fi Starlink à bord de l’ensemble de sa flotte.

Korean Air, aux côtés d’Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan et Air Seoul, introduira le Wi-Fi Starlink à bord de l’ensemble de sa flotte. Il s’agit de la première adoption de Starlink par une compagnie aérienne sud-coréenne pour la connectivité en vol.

Les cinq compagnies entameront les préparatifs d’installation et les phases de test d’ici la fin de l’année. Le calendrier de déploiement variera selon les transporteurs, avec une mise en service possible dès le troisième trimestre 2026.

Korean Air et Asiana Airlines donneront la priorité à l’installation de Starlink sur leurs Boeing 777-300ER et Airbus A350-900 long-courriers. Après leur intégration, Korean Air prévoit de finaliser l’installation sur l’ensemble de sa flotte d’ici fin 2027. Jin Air équipera en premier lieu ses Boeing 737-8, tandis qu’Air Busan et Air Seoul analyseront leur flotte afin de définir les priorités.

Starlink opère plus de 8 000 satellites en orbite terrestre basse, à environ 550 km d’altitude, permettant des transferts de données supérieurs aux systèmes de Wi-Fi en vol traditionnels, reposant sur des stations au sol ou sur des satellites géostationnaires situés à plus de 35 000 km.

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