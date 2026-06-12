Actualité aéronautique
Korean Air s'associe à Samsung
Article publié le 2 décembre 2025 par David Dagouret
Cette collaboration porte sur le développement la production de carburant d’aviation durable aux États-Unis.
Korean Air s'est associé à Samsung E&A pour développer une chaîne de production et d'approvisionnement en carburant d’aviation durable (SAF) aux États-Unis. Le protocole d'accord (MOU) a été signé le 20 novembre au siège de Korean Air à Séoul par Keehong Woo, vice-président de Korean Air, et Namkoong Hong, président-directeur général de Samsung E&A.
Dans le cadre de ce partenariat, les entreprises s'engagent à :
- Identifier et évaluer des projets de production de SAF à l'étranger
- Examiner les opportunités d'achat de SAF à long terme
- Explorer les investissements dans les technologies et les projets liés au SAF
- Collaborer par le biais de la « SAF Technology Alliance » de Samsung E&A.
Samsung E&A examine actuellement sa participation à un projet américain de SAF qui utilisera la technologie de gazéification-Fischer-Tropsch (FT) pour convertir les déchets ligneux en carburant liquide synthétique. Korean Air examine actuellement sa participation en tant qu'acheteur du SAF produit dans le cadre de ce projet.
Ce partenariat s'inscrit également dans la stratégie nationale de la Corée du Sud visant à renforcer six industries majeures : l'IA, la biotechnologie la culture, la défense, l'énergie et l'industrie manufacturière (« ABCDEF »). Avec deux entreprises coréennes, occupant des positions clés dans la chaîne de valeur des nouvelles énergies, unissant leurs forces pour se développer à l'international, cette collaboration devrait servir d'exemple phare pour l'entrée sur le marché mondial dans le secteur de l'énergie.
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