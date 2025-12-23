Actualité aéronautique
L’aéroport de Tours sous un angle cinématique
Article publié le 23 décembre 2025 par Loic Gergaud
Ce reportage immersif au cœur de l’aéroport de Tours, met en lumière ses infrastructures, ses missions et les équipes qui assurent le fonctionnement quotidien de la plateforme.
L’aéroport de Tours sous un angle cinématique
© Loic Gergaud pour Aeroweb-fr.net
J’ai réalisé un reportage immersif au cœur de l’aéroport de Tours, mettant en lumière ses infrastructures, ses missions et les équipes qui assurent le fonctionnement quotidien de la plateforme.
Le film s’articule autour de plusieurs séquences clés : une présentation générale du site, une immersion dans la tour de contrôle, la découverte des opérations techniques et logistiques, une démonstration des pompiers, ainsi qu’un aperçu des vols commerciaux et spécifiques qui y sont opérés.
Ce projet a été entièrement réalisé seul. Il m’a demandé une semaine de tournage et plus de 110 heures de post-production, comprenant le montage, la colorimétrie, les effets sonores et le mixage audio. À travers ce reportage, j’invite les spectateurs à découvrir l’aéronautique régionale sous un angle cinématique, en révélant des coulisses et des savoir-faire souvent invisibles mais essentiels au bon fonctionnement de l’aéroport.
Pour voir la vidéo, cliquez sur l'image :
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