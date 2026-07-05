Actualité aéronautique
Loïc Gergaud collabore avec Aeroweb-fr.net
Article publié le 21 décembre 2025 par David Dagouret
Aeroweb-fr.net annonce une nouvelle collaboration avec Loïc Gergaud, jeune vidéaste spécialisé dans les productions aéronautiques et de l’aviation d’affaires.
Aeroweb-fr.net officialise sa collaboration avec Loïc Gergaud, vidéaste et filmmaker spécialisé dans les reportages aéronautiques et les images cinématiques, au sol comme en vol. Âgé de 21 ans, Loïc Gergaud s’est progressivement orienté vers l’aviation privée, avec une attention particulière portée à la mise en valeur des jets d’affaires.
Indépendant sur l’ensemble de la chaîne de production, il réalise ses projets de manière autonome, depuis la prise de vue jusqu’au montage final. Après une année consacrée au développement de sa micro-entreprise, son travail lui permet aujourd’hui d’intervenir sur des projets aussi bien en France qu’à l’international.
À travers ses films, Loïc Gergaud cherche à transmettre sa passion pour l’aviation en valorisant les infrastructures, les métiers et les coulisses du monde aéronautique grâce à un storytelling cinématographique immersif et accessible au grand public.
Aeroweb-fr.net partage la première vidéo cinématique de Loïc Gergaud, consacrée au Bombardier Global 7500. Cette réalisation met en images le long-courrier d’affaires du constructeur canadien à travers une approche visuelle soignée, illustrant à la fois les lignes de l’appareil et l’univers de l’aviation d’affaires moderne.
cliquez sur l'image pour voir la vidéo :
Sur le même sujet
- 06/07 easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct
- 06/07 Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2
- 06/07 Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
- 06/07 Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787
- 06/07 Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
- 05/07 ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 05/07 Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet
- 30/06 TAP inaugure ses vols vers Santa Maria
- 30/06 Air Transat renforce ses liaisons entre la France et le Canada pour l’hiver 2026‑2027
- 30/06 Transavia France présente son réseau pour la saison hiver 2026/2027
- 29/06 Saudia prend livraison de son premier Airbus A321XLR
- 29/06 Le Groupe Cathay commande deux Airbus A350F supplémentaires
- 29/06 La Thaïlande commande deux Airbus C295 pour son Armée de l'air
- 29/06 Volotea déploie un troisième avion à Lille et ouvre cinq lignes