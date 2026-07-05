Loïc Gergaud collabore avec Aeroweb-fr.net

Article publié le 21 décembre 2025 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net annonce une nouvelle collaboration avec Loïc Gergaud, jeune vidéaste spécialisé dans les productions aéronautiques et de l’aviation d’affaires.

Aeroweb-fr.net officialise sa collaboration avec Loïc Gergaud, vidéaste et filmmaker spécialisé dans les reportages aéronautiques et les images cinématiques, au sol comme en vol. Âgé de 21 ans, Loïc Gergaud s’est progressivement orienté vers l’aviation privée, avec une attention particulière portée à la mise en valeur des jets d’affaires.

Indépendant sur l’ensemble de la chaîne de production, il réalise ses projets de manière autonome, depuis la prise de vue jusqu’au montage final. Après une année consacrée au développement de sa micro-entreprise, son travail lui permet aujourd’hui d’intervenir sur des projets aussi bien en France qu’à l’international.

À travers ses films, Loïc Gergaud cherche à transmettre sa passion pour l’aviation en valorisant les infrastructures, les métiers et les coulisses du monde aéronautique grâce à un storytelling cinématographique immersif et accessible au grand public.

Aeroweb-fr.net partage la première vidéo cinématique de Loïc Gergaud, consacrée au Bombardier Global 7500. Cette réalisation met en images le long-courrier d’affaires du constructeur canadien à travers une approche visuelle soignée, illustrant à la fois les lignes de l’appareil et l’univers de l’aviation d’affaires moderne.

cliquez sur l'image pour voir la vidéo :

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