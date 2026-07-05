Actualité aéronautique
L’Ultimate Air Challenge 2026 : Le premier grand récit aérien européen en solo
Article publié le 23 décembre 2025 par David Dagouret
Cet événement marque la naissance d’une compétition axée sur l'autonomie et la stratégie de vol à l'échelle du continent.
L’Ultimate Air Challenge 2026 : Le premier grand récit aérien européen en solo
L’organisation de l’Ultimate Air Challenge (UAC) annonce le lancement de sa première édition en août 2026 au départ de Chambley. Cet événement marque la naissance d’une compétition axée sur l'autonomie et la stratégie de vol à l'échelle du continent.
Une navigation libre à travers l'Europe. Pendant 8 jours, 40 pilotes s’affronteront en solo. Sans route imposée, chaque pilote élabore sa propre stratégie pour rallier un maximum de balises parmi 21 pays européens, gérant seul la météo et l'endurance.
Un dispositif média immersif Grâce au dispositif UAC LIVE, le public suivra l'aventure en temps réel (suivis GPS, vidéos embarquées). L'organisation prévoit une audience de 2 à 5 millions de contacts et 40 000 visiteurs sur le site de Chambley.
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