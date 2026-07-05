Philippine Airlines prend livraison de son premier Airbus A350-1000

Article publié le 23 décembre 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne devient ainsi la 10e compagnie aérienne au monde à exploiter la plus grande version de cet avion long-courrier.

Philippine Airlines a pris livraison de son premier A350-1000, devenant ainsi la 10e compagnie aérienne au monde à exploiter la plus grande version de cet avion long-courrier.

Cet appareil, configuré en trois classes avec 382 sièges, ouvrira un nouveau chapitre dans les opérations long-courriers de Philippine Airlines à travers le Pacifique. L'A350-1000 permettra à la compagnie nationale d'étendre son réseau transpacifique avec des services sans escale vers les principales destinations en Amérique du Nord.

Cette livraison est la première d'une série de neuf A350-1000 que Philippine Airlines recevra dans le cadre de son programme d'expansion de sa flotte. Le nouvel appareil rejoindra les A350-900 déjà en service de la compagnie aérienne afin d'étendre les liaisons vers les États-Unis.

À la fin du mois de novembre 2025, la famille A350 avait remporté près de 1 500 commandes auprès de 66 clients dans le monde entier.

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