Reportage sur l'aéroport de Dijon

Article publié le 26 décembre 2025 par David Dagouret

Ce reportage vous emmène au cœur de l’aéroport de Dijon pour découvrir, de l’intérieur, les infrastructures, les missions et les acteurs d’une plateforme aéronautique régionale.

J'ai réalisé un reportage au sein de l’aéroport de Dijon, afin de faire découvrir les infrastructures, les missions et les acteurs de cette plateforme aéronautique régionale.

Le film propose une découverte du site à travers plusieurs séquences clés : présentation générale de l’aéroport, démonstration de la CRS, focus sur le SSLIA et son rôle dans la sécurité aérienne, immersion dans la tour de contrôle ainsi qu’un aperçu des vols sanitaires opérés depuis Dijon.

Pour ce projet, j'ai pris en charge l’ensemble du reportage, de la captation au montage final, consacrant plus de 110 heures à la post‑production, incluant colorimétrie, mixage audio et effets sonores.

Ce reportage propose un regard cinématique et immersif sur l’aéronautique régionale, en mettant en lumière des missions essentielles souvent méconnues du grand public.

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