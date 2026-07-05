Actualité aéronautique

Rise Air prend livraison du premier ATR 72-600 au Canada

Article publié le 23 décembre 2025 par David Dagouret

Cet appareil est le premier d’un accord portant sur trois avions signé en novembre 2024, deux autres ATR 72-600 neufs en leasing devant rejoindre la flotte en 2026.   

Rise Air prend livraison du premier ATR 72-600 au Canada

Rise Air prend livraison du premier ATR 72-600 au Canada

© ATR Aircraft

Rise Air, compagnie aérienne détenue par les communautés autochtones canadiennes et fournissant des services essentiels à travers la Saskatchewan, a réceptionné son premier ATR 72-600, devenant ainsi le client de lancement de la série ATR -600 au Canada.  

Cet appareil est le premier d’un accord portant sur trois avions signé en novembre 2024, deux autres ATR 72-600 neufs en leasing devant rejoindre la flotte en 2026. 

L’arrivée de cet ATR 72-600 intervient juste après la certification par Transports Canada des ATR 42-600 et 72-600 le 27 novembre 2025, permettant pour la première fois aux opérateurs canadiens de voler avec des ATR de la série -600. Cette certification va permettre aux compagnies régionales canadiennes de remplacer leurs turbopropulseurs vieillissants par des ATR.

ATR

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