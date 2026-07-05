Volotea célèbre les 80 millions de passagers à Lille

Article publié le 22 décembre 2025 par David Dagouret

La compagnie poursuit son expansion sur sa base lilloise et annonce 3 destinations supplémentaires pour 2026.

La compagnie poursuit également son expansion sur sa base lilloise avec l'annonce 3 destinations supplémentaires pour 2026. Ainsi, la compagnie aérienne lancera des vols directs vers Valence et Grande Canarie en Espagne et Bourgas en Bulgarie.

La ligne vers Valence sera lancée à partir du 21 mai et à raison de deux vols par semaine les jeudis et dimanches.

La liaison vers Grande Canarie sera lancée dès le 26 mai, avec un vol hebdomadaire opéré les mardis.

Enfin, la route vers Bourgas sera opérée à compter du 27 mai, et à raison d'un vol par semaine les mercredis.

Ces nouvelles routes viennent compléter une offre de 41 destinations vers 8 pays (Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et Portugal) et s'inscrivent dans la continuité d’une année 2025 déjà marquée par l’ouverture de 6 liaisons vers Bari en Italie, Madrid et Séville en Espagne et Rodez, Biarritz et Toulon en France ainsi que par l’inauguration de 2 destinations : Comiso en Italie et Patras-Araxos en Grèce.

Volotea a célébré les 80 millions de passagers transportés à l'aéroport de Lille.

La compagnie a organisé, avec le soutien de l'Aéroport de Lille, une animation exclusive pour les passagers en transformant la salle d'embarquement en un espace de détente aux couleurs de Volotea.

Un corner Volotea spécialement aménagé a accueilli les voyageurs dans une ambiance conviviale. Sous le concept « 80 millions de passagers méritent une pause », la compagnie, en partenariat avec la marque locale Sweeek, a créé un espace lounge invitant les passagers à se détendre et à célébrer avant l’embarquement.

En fonction de l’horaire de leur vol, un petit déjeuner ou un apéritif leur a été proposé. Tous les voyageurs ont pu déguster des gaufres, en collaboration avec Méert, la prestigieuse pâtisserie lilloise. Plusieurs passagers ont également remporté un vol pour deux personnes afin de découvrir les nouvelles destinations annoncées par Volotea cette année.

Enfin, pour célébrer ce cap majeur, Natacha Pommenof, la 80 millionième passagère, présente à bord du vol Lille–Barcelone, s’est vue offrir un an de vols gratuits avec Volotea.

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