Aéroport de Dole-Jura : Ryanair confirme ses vols pour l'été 2026

Article publié le 8 janvier 2026 par David Dagouret

Ryanair maintient l'intégralité de ses destinations pour la saison 2026. L'offre s'enrichit également avec l'arrivée d'Air Corsica qui lancera une nouvelle liaison directe vers Ajaccio.

L’aéroport Dole-Jura, propriété du département du Jura et géré par le groupe Edeis, a annoncé l’ouverture à la vente des vols pour la saison été 2026, marquant une étape supplémentaire dans la consolidation de son offre aérienne.



Dans un contexte national où Ryanair réduit ou met fin à ses opérations sur plusieurs aéroports régionaux français, l’aéroport de Dole-Jura se distingue. La compagnie irlandaise confirme en effet le maintien de l’ensemble de ses destinations historiques au départ de la plateforme jurassienne pour l’été 2026. Ce positionnement témoigne de la confiance de la compagnie dans le potentiel du marché régional et dans la dynamique de développement offerte par la plateforme doloise.



Sur la base des programmes actuellement commercialisés et des performances observées ces dernières saisons, l’aéroport de Dole-Jura anticipe une fréquentation passagers en hausse pour l’année 2026, confirmant l’attractivité de l’aéroport et l’intérêt croissant des voyageurs pour une offre aérienne de proximité.



Parallèlement, l’aéroport se réjouit d’annoncer le lancement d’une nouvelle desserte directe vers Ajaccio, opérée par Air Corsica. Cette nouvelle desserte présente également un fort intérêt pour les voyageurs loisirs et les professionnels du tourisme, en permettant la construction de voyages itinérants et d’auto-tours en Corse, avec une arrivée à Bastia et un retour possible depuis Ajaccio, offrant ainsi une plus grande souplesse d’itinéraires et une meilleure valorisation de l’ensemble de l’île.

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