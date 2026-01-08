Airbus livre le premier hélicoptère NH90 Sea Tiger à la Marine allemande

Article publié le 8 janvier 2026 par David Dagouret

Airbus Helicopters a livré le premier NH90 Sea Tiger destiné à la lutte anti-sous-marine. Ce nouvel appareil remplacera les Sea Lynx vieillissants d'ici 2030.

Airbus Helicopters, par l'intermédiaire de sa coentreprise NHIndustries, a livré le premier NH90 Sea Tiger à la Marine allemande lors d'une cérémonie organisée sur la base navale de Nordholz. Au total, 31 hélicoptères seront livrés d'ici 2030. Le NH90 Sea Tiger sera utilisé pour des missions de lutte anti-navire et anti-sous-marine.

Ces hélicoptères remplaceront progressivement la flotte vieillissante de Mk88A Sea Lynx de la marine allemande, entrée en service en 1981. La marine allemande exploite déjà 18 hélicoptères de transport naval NH90 Sea Lion, livrés comme prévu entre 2019 et 2023. Ils sont déployés en permanence dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage en mer et à bord de navires ravitailleurs de classe 702.

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