Actualité aéronautique
Cathay Pacific lance les célébrations de son 80e anniversaire avec une livrée hommage
Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret
Cathay Pacific a officiellement lancé les célébrations de son 80e anniversaire en dévoilant une livrée spéciale sur un Airbus A350. Placée sous le thème « 80 ans ensemble », cette année commémorative met à l’honneur l’héritage, l’évolution et l’identité emblématique de la compagnie hongkongaise.
Cathay Pacific a annoncé le lancement officiellement des célébrations de son 80e anniversaire. Cathay Pacific organisera tout au long de l'année 2026 une série d'événements spéciaux ancrés dans le thème fédérateur "80 ans ensemble".
En prélude à ses célébrations "80 ans ensemble", Cathay Pacific a eu le plaisir de dévoiler, début janvier, lors d'un événement de lancement, une livrée spéciale sur l'un de ses avions long-courriers Airbus A350. Ornée du motif emblématique « lettuce leaf sandwich » (sandwich à la feuille de laitue) de la Compagnie Aérienne ainsi que du logo du 80e anniversaire, cette livrée rend hommage à la peinture rayée verte et blanche très appréciée, faisant écho à l'héritage légendaire de Cathay Pacific tout en symbolisant sa croissance et ses progrès continus.
Une deuxième livrée « lettuce leaf sandwich » sur l'un des avions-cargos Boeing 747 de Cathay Pacific sera également dévoilée dans les prochaines semaines.
Vous pouvez voir différents clichés de la compagnie hongkongaise, sur notre site partenaire, Pictaero.com : https://www.pictaero.com/fr/search/search?p1=1&p2=10012
Le personnel de cabine, vêtu des uniformes vintages de Cathay Pacific issus de différentes époques, a également fait une apparition spéciale, rendant hommage aux générations qui ont défini le service emblématique de Cathay Pacific dans les airs. Tout au long de l'année 2026, environ 1 000 à 2 000 membres du personnel navigant et du personnel au sol de Cathay pacific porteront et présenteront ces uniformes vintage, donnant vie à l'évolution de la marque Cathay Pacific dans le plus pur style Cathay.
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