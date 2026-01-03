China Airlines renforce sa flotte long-courrier avec cinq Airbus A350-1000 supplémentaires

Article publié le 3 janvier 2026 par David Dagouret

China Airlines a passé une commande ferme pour cinq Airbus A350-1000 additionnels, portant à 15 le nombre total de ces appareils de nouvelle génération, afin d’accompagner le développement de son réseau long-courrier aux côtés de sa flotte existante d’A350-900.

La compagnie taïwanaise China Airlines a passé une commande ferme pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant ainsi sa commande totale pour ce type d'appareil à 15. Ces avions rejoindront la flotte actuelle de 15 A350-900 qui exploitent le réseau long-courrier de la compagnie.

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