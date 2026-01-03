Actualité aéronautique

China Airlines renforce sa flotte long-courrier avec cinq Airbus A350-1000 supplémentaires

Article publié le 3 janvier 2026 par David Dagouret

  China Airlines a passé une commande ferme pour cinq Airbus A350-1000 additionnels, portant à 15 le nombre total de ces appareils de nouvelle génération, afin d’accompagner le développement de son réseau long-courrier aux côtés de sa flotte existante d’A350-900.

Airbus A350-1000 China Airlines

Airbus A350-1000 China Airlines

© Airbus

La compagnie taïwanaise China Airlines a passé une commande ferme pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant ainsi sa commande totale pour ce type d'appareil à 15. Ces avions rejoindront la flotte actuelle de 15 A350-900 qui exploitent le réseau long-courrier de la compagnie.

china

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Boeing 737-8K2 (PH-BXE) Embraer 190 E2 STD (ERJ-190-300STD) (HB-AZB) Dornier Do-328-310 Jet (N259DS) Boeing 777-F (B-18772) Boeing 747-47UF/SCD (N476MC) Airbus A330-941N (N431DX)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net