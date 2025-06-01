Corsair ouvre une nouvelle liaison Toulouse – La Réunion à l’été 2026

Article publié le 31 janvier 2026 par David Dagouret

Corsair poursuit le développement de son réseau long-courrier au départ des régions avec l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Toulouse et La Réunion à compter du 15 juin 2026. Opérée en Airbus A330neo à raison de deux vols par semaine, cette desserte renforce l’accessibilité directe vers l’océan Indien depuis l’Occitanie et illustre la stratégie de la compagnie visant à proposer des alternatives au transit par Paris.

Cette nouvelle liaison sera opérée deux fois par semaine, chaque lundi et chaque mercredi, en Airbus A330neo afin de proposer des parcours plus simples, sans passage systématique par Paris. Cette évolution du programme permettra désormais aux voyageurs toulousains et de la région Occitanie de bénéficier d’un accès direct et régulier à La Réunion, ainsi que de liaisons directes ou avec correspondance vers Mayotte et, d’ici la fin du mois de janvier, vers l’île Maurice selon la saisonnalité. Cette évolution du réseau permet également à Corsair de consolider son programme vers l’océan Indien en s’appuyant sur une flotte entièrement composée d’Airbus A330neo, l’une des plus récentes d’Europe et du monde. Corsair est la seule compagnie aérienne à desservir les Outre-mer au départ de la province.

Les horaires de cette nouvelle liaison pour la saison été :

Lundi et mercredi

Départ de Toulouse : 19h00

Arrivée à La Réunion (via Marseille) : 10h15 (J+1)

Correspondances depuis La Réunion :

Mayotte : arrivée à 13h20 (J+1)

Dimanche et mardi

Départ de Mayotte à 16h25

Départ de La Réunion à 22h00

Arrivée à Toulouse (via Marseille) à 9h20 (J+1)

Cette ouverture s’inscrit dans la volonté de Corsair de proposer une offre de mobilité étendue depuis les régions françaises vers les Outre-mer, en s’appuyant sur une flotte 100 % Airbus A330ne

Cette nouvelle ligne remplace le ligne Lyon-La Réunion. Corsair rappelle que les clients ayant réservé un voyage au départ de Lyon à compter du 15 juin 2026 bénéficieront d’une solution d’acheminement garantie vers Marseille, leur permettant de rejoindre leur vol dans les meilleures conditions. Ils pourront utiliser leur billet sans frais supplémentaires grâce aux solutions TGV Air, ou opter pour un remboursement intégral de leur billet.

À plus long terme, les voyageurs lyonnais continueront de pouvoir voyager avec Corsair grâce aux solutions TGV Air permettant de rejoindre l’aéroport de Paris-Orly, principal hub long-courrier de la compagnie.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé la compagnie française lors d'une liaison vers la Guadeloupe en mai 2025, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/a-la-decouverte-de-lairbus-a330neo-corsair

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