Corsair renforce le confort de sa cabine Business avec de nouveaux surmatelas premium

Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret

Dans le cadre de sa stratégie globale de montée en gamme, Corsair poursuit l’évolution de son produit Business en équipant l’ensemble de sa cabine de surmatelas conçus spécifiquement pour l’aérien. Développés en partenariat avec Atelier Louis – La Compagnie Dumas, ces équipements visent à améliorer durablement la qualité du repos à bord et à renforcer l’expérience de confort sur l’ensemble du réseau de la compagnie.

Dans le cadre de la montée en gamme globale engagée par Corsair, la compagnie poursuit l’évolution de son produit Business, l’un des piliers de cette transformation. L’équipement de l’ensemble de la cabine en surmatelas, conçus spécifiquement pour l’aérien, s’inscrit dans cette dynamique, avec pour objectif d’améliorer durablement la qualité du repos à bord et de proposer une expérience de confort immédiatement perceptible sur l’ensemble de son réseau. Pensés pour un usage individuel et renouvelés à chaque vol, ces surmatelas s’interposent entre le siège et le passager, offrant une surface de repos dédiée. Ils contribuent à renforcer le niveau d’exigence et la qualité de service proposés en cabine Business.

Pour concevoir cette literie répondant à ses exigences opérationnelles et qualitatives, Corsair a fait le choix de s’appuyer sur Atelier Louis, marque de literie premium de La Compagnie Dumas, manufacture française fondée en 1910, déjà partenaire de Corsair depuis 2021 pour les oreillers de sa cabine Business. Les surmatelas intégrés à cette même classe ont été développés pour répondre aux contraintes du voyage aérien, tout en s’inscrivant dans les codes de l’hôtellerie haut de gamme.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de montée en gamme engagée par Corsair, avec une attention particulière portée à l’expérience de voyage en classe Business.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé la compagnie française lors d'une liaison vers la Guadeloupe en mai 2025, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/a-la-decouverte-de-lairbus-a330neo-corsair

Sur le même sujet