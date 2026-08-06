Daher Aircraft a livré 76 avions en 2025, portée par le succès des TBM 960 et Kodiak

Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret

En 2025, Daher Aircraft confirme la solidité de son activité avec 76 avions livrés dans le monde. Entre le TBM 960, fleuron de la gamme monoturbopropulsée, et les Kodiak 100 et 900 dédiés aux missions spéciales, le constructeur renforce sa présence sur les marchés civils et multi-missions, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

Au total, Daher Aircraft a livré 76 avions au cours de l’année. Ces livraisons comprennent 51 TBM 960 assemblés sur le site Daher Aircraft de Tarbes et 25 Kodiak livrés depuis le site de Sandpoint (Idaho, États-Unis), répartis entre les Kodiak 100, version historique du programme, et les Kodiak 900.

L’année 2025 a notamment été marquée par la livraison du 600e avion de la série TBM 900, confirmant la place de cette gamme comme la plus populaire depuis l’entrée en service de la famille d’avions TBM en 1990.

La version haut de gamme TBM 960 est équipée d’un système numérique de commande électronique du moteur et de l’hélice à double voie (EPECS - Engine and Propeller Electronic Control System). Elle intègre également les fonctions TBM e-copilot® - avec un système de protection contre le givrage et la surveillance de l’enveloppe de vol - ainsi que le système HomeSafe™ d’atterrissage automatique d’urgence.

Les livraisons 2025 ont également confirmé la dynamique des plateformes multi-missions, tant pour le TBM que pour le Kodiak.

Le groupe canadien Conair a réceptionné ses deuxième et troisième TBM 960 comme avions de guet aérien (« Bird dog ») pour les opérations de lutte contre les feux de forêt. Dans ce rôle exigeant, les TBM 960 volent en continu au-dessus d’un incendie pour surveiller la zone touchée, évaluer les risques et planifier des largages d’eau/de retardateur par avion-citerne. Lors de la saison des feux 2025, les TBM 960 ont démontré leurs capacités et leur fiabilité lors de leur déploiement par Conair en Colombie-Britannique.

Dans l’ensemble, les principaux marchés géographiques des TBM ont continué d’être l’Amérique du Nord et du Sud, où ont été réalisées plus de 75 % des livraisons en 2025. L’Europe a représenté quant à elle 23% du volume des livraisons, soit 12 appareils.

Au cours des 12 derniers mois, les livraisons de Kodiak par Daher Aircraft ont une fois de plus confirmé la forte demande pour ces avions dans des rôles multi-missions, ce segment représentant 30 % des livraisons. La majorité a concerné des agences de maintien de l’ordre. Des Kodiak 100 ont été livrés à la Virginia State Police (police de l’État de Virginie), à la New York State Police (police de l’État de New York), et au San Jose Police Department (police de San Jose dans l’État de Californie). Un Kodiak 900 a été livré au Maricopa County Sheriff’s Office (bureau du shérif du comté de Maricopa, Arizona), dans l'État d'Arizona, tandis que le premier Kodiak 900 destiné à des opérations d'appui à la lutte contre les incendies a été réceptionné par le Montana Department of Natural Resources.

Le Kodiak 100 est entré en service en 2008 et est actuellement produit dans sa version améliorée, le Kodiak 100 Series III. Le Kodiak 900, plus grand et plus rapide, a été introduit par Daher Aircraft en 2022.

Daher Aircraft a étendu sa présence internationale en 2025 avec la création d'une filiale brésilienne basée à São Paulo, marquant une étape clé dans la stratégie à long terme visant à soutenir et développer la présence des avions TBM et Kodiak au Brésil et dans toute l'Amérique latine.

Au 31 décembre 2025, un total de 1 294 TBM et 390 Kodiak avaient été livrés dans le monde, la flotte cumulant près de trois millions d’heures de vol.

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