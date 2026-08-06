Actualité aéronautique
Ethiopian Airlines ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Addis-Abeba via Genève
Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret
À compter du 2 juillet 2026, Ethiopian Airlines lancera une nouvelle liaison passagers au départ de Lyon, opérée trois fois par semaine via Genève en Airbus A350, renforçant ainsi sa présence sur le marché français aux côtés de Paris et Marseille.
Ethiopian Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison passagers à raison de trois vols par semaine au départ de Lyon, via Genève, à compter du 2 juillet 2026. Avec l'ajout de Lyon, Ethiopian Airlines étendra son réseau en France à trois destinations, s'ajoutant à Paris et Marseille. Ces vols seront opérés en Airbus A350.
Les détails de ce nouveau vol sont indiqués ci-dessous :
- ET 738 Mardi, jeudi, Samedi AddisAbeba 00:10 Genève 06:30
- ET 738 Mardi, jeudi, Samedi Genève 07:30 Lyon 08:15
- ET 739 Mardi, jeudi, Samedi Lyon 19:20 Genève 20:05
- ET 739 Mardi, jeudi, Samedi Genève 21:05 Addis-Abeba 04:55
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