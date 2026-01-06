Actualité aéronautique
Finnair lance des vols vers Melbourne via Bangkok en Airbus A350
Article publié le 6 janvier 2026 par David Dagouret
Dès le 25 octobre 2026, la compagnie finlandaise reliera Helsinki à Melbourne quotidiennement via Bangkok, offrant une nouvelle connexion optimisée entre l'Europe et l'Océanie en A350.
Finnair poursuit l’expansion de son réseau long-courrier et lancera, à partir de l’automne prochain, des vols vers Melbourne, en Australie. Cette nouvelle liaison sera opérée quotidiennement via Bangkok à bord d’un Airbus A350, à partir du 25 octobre 2026, sous réserve des autorisations gouvernementales requises.
La route vers Melbourne marque l’ouverture d’une destination entièrement nouvelle pour Finnair et relie directement l’Australie au vaste réseau de la compagnie via son hub d’Helsinki.
Le vol décollera d’Helsinki peu après minuit pour une arrivée à Bangkok dans l’après-midi, avant de reprendre sa route vers Melbourne pour y atterrir le lendemain matin. Au retour, les vols partiront de Melbourne dans l’après-midi, feront escale à Bangkok en soirée, et arriveront à Helsinki tôt le lendemain.
Outre Melbourne, le réseau de Finnair pour 2026 comptera au total 93 destinations en Europe, 11 en Asie, sept en Amérique du Nord, avec l’ouverture de Toronto prévue à l’été 2026, ainsi que deux destinations au Moyen-Orient.
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