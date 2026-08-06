Les Aéroports de la Côte d’Azur ont atteint tous leurs objectifs pour l’année 2025

Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret

L'Aéroport Nice Côte d'Azur franchit le cap des 15 millions de passagers en 2025. Entre l'extension du Terminal 2 et l'obtention de l'accréditation carbone niveau 5, le groupe s'impose comme un modèle de croissance durable.

En 2025, l’Aéroport Nice Côte d’Azur a accueilli 15,23 millions de passagers commerciaux, en hausse de 3,2% par rapport à 2024. Cette évolution s’est traduite par une hausse moindre de 1,9% du nombre de mouvements d’avions commerciaux, s’établissant à 163 052 confirmant l’impact d’avions mieux remplis et de plus grandes capacités.

Le trafic international a ainsi augmenté de 4,7% en un an, tandis que le trafic domestique a marqué un léger fléchissement (-0,3%).

Le trafic passagers régulier sur les long-courriers a progressé de +5,8% en 2025, grâce notamment à l’ouverture d’une route vers Washington, en été, et d’une autre vers Dakar, en hiver 2024/2025.

En matière d’aviation d’affaires, les aéroports Nice Côte d’Azur, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez ont vu leur nombre de mouvements d’avions augmenter de 4%.

L’Aéroport Nice Côte d’Azur est parvenu à accueillir un trafic record tout en terminant un chantier d’envergure, l’extension de son Terminal 2. Au printemps 2025, une première tranche a été livrée, avec une toute nouvelle zone de contrôle des passeports au départ agrandie, une salle d’embarquement non-Schengen élargie et réaménagée, un nouveau commerce, deux nouvelles offres de restaurations et un salon VIP rénové. D'ici la saison haute 2026, la darse et ses 6 nouvelles salles d’embarquement / débarquement ainsi que la nouvelle salle d’enregistrement et son système de traitement des bagages à l’arrivée comme au départ, entreront à leur tour en service.

Afin de donner une nouvelle perspective de l’aéroport aux passagers, une œuvre monumentale de l’artiste niçois César Malfi a été réalisée sur un hangar jouxtant cette extension. Représentant Psyché s’envolant dans les bras de l’Amour, elle accueille les voyageurs et les invite à un moment d’apaisement et de sérénité.

Dans le cadre de sa politique environnementale, les Aéroports de la Côte d’Azur ont poursuivi leurs efforts en matière de décarbonation, conformément aux engagements qu’ils avaient pris en 2020. C’est ainsi que l’aéroport de Nice est devenu le premier aéroport français de sa catégorie à obtenir l’Airport Carbon Accreditation de niveau 5, le plus élevé et le plus exigeant. Avec cinq ans d’avance sur son engagement à parvenir au zéro émission nette, l’aéroport a intégré le club restreint des 4% d’aéroports qui, à travers le monde, sont engagés dans ce programme et ont atteint son plus haut niveau d’exigence. Cette accréditation acte que l’aéroport a non seulement réduit d’au moins 90% les émissions sous son contrôle, mais encore qu’il a déterminé et met en œuvre une feuille de route de décarbonation de l’ensemble de sa chaîne de valeur, incluant les émissions des avions en demi-croisière.

Cette distinction répond à une autre, obtenue elle aussi en 2025. Le groupe a ainsi obtenu la médaille d’Or EcoVadis, décernée cette année à seulement deux aéroports dans le monde. Aéroports de la Côte d’Azur figure ainsi dans le Top 5% des 150 000 entreprises auditées dans le monde par EcoVadis et dans le top 1% des entreprises du même secteur d’activité. L’évaluation détaillée porte sur les performances extra financières dans 4 domaines : l'environnement (+8 points par rapport à 2024), le social (+10 points), l'éthique (+12 points) et les achats responsables (+17 points).