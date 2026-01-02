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Lockheed Martin achève la production des F-16 Block 70 pour la Bulgarie et la Slovaquie

Article publié le 2 janvier 2026 par David Dagouret

Les avions ont été produits dans l'usine de Lockheed Martin à Greenville, en Caroline du Sud .

Lockheed Martin F-16 Block 70 de la Slovaquie

Lockheed Martin F-16 Block 70 de la Slovaquie

© Lockheed Martin

Lockheed Martin a terminé la production de tous les avions F-16 Block 70 pour les flottes initiales de la Bulgarie et de la Slovaquie , équipant ainsi les deux forces aériennes de F-16 avancés prêts pour les opérations de l'OTAN et des alliés.

Les avions ont été produits dans l'usine de Lockheed Martin à Greenville, en Caroline du Sud .

F16

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