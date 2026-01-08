Lockheed Martin présente le premier chasseur F-35A de l'armée de l'air finlandaise

Article publié le 8 janvier 2026 par David Dagouret

Le premier F-35A Lightning II destiné à la Finlande a été dévoilé.

Lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 16 décembre dans les installations de production du F-35 de Lockheed Martin, des dirigeants gouvernementaux et militaires des États-Unis et de Finlande ont célébré le lancement du premier F-35A Lightning II destiné à l'armée de l'air finlandaise.

Le F-35 réunit 20 pays alliés qui ont choisi cet avion, dont 13 en Europe, et est en service actif dans 16 armées à travers le monde. Grâce à son interopérabilité inégalée, les F-35 finlandais renforceront l'intégration entre les différentes branches des forces de défense finlandaises et relieront les ressources entre les différents domaines, améliorant ainsi la connaissance de la situation pour la Finlande et ses alliés de l'OTAN.

Sur le même sujet