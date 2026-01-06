Navigation aérienne : SDVFR V1 tirera sa révérence le 1er Février 2026

Article publié le 6 janvier 2026 par David Dagouret

L'éditeur SkyDreamSoft confirme l'arrêt définitif de la version historique de son application de navigation, invitant les pilotes à finaliser leur transition vers SDVFR Next avant la fin des services météo et aéronautiques.

Une page se tourne pour de nombreux pilotes privés. L’éditeur SkyDreamSoft a officiellement fixé la date de fin de fonctionnement de la version originale de SDVFR (V1) au 1er février 2026. À cette échéance, l'application emblématique de préparation et de suivi de vol cessera de recevoir les données indispensables à la navigation.



Passé le 1er février, l’application sera retirée des plateformes Google Play Store et App Store. Si les utilisateurs possédant déjà l'outil pourront toujours l'ouvrir, son usage en vol deviendra rapidement obsolète, voire risqué, pour plusieurs raisons majeures :

Données Aéronautiques : Plus aucune mise à jour des cycles de données ne sera effectuée.

Services Temps Réel : L'ensemble des flux connectés (Météo, NOTAM, synchronisation) sera désactivé.

Support Technique : L'assistance utilisateur ne sera plus assurée pour cette version.

Pour les utilisateurs souhaitant conserver l'historique de leurs vols, SkyDreamSoft a déjà amorcé le processus de transfert des traces vers SDVFR Next.

La pérennité du service repose désormais sur SDVFR Next. Les utilisateurs sont invités à souscrire à un nouvel abonnement via la boutique en ligne de l'éditeur pour activer cette version sur leurs terminaux iOS ou Android. L'éditeur insiste sur l'importance de la validation du compte par e-mail lors de la création d'un nouvel identifiant pour garantir l'accès aux services.

Pour rappel, nous avions rencontré l'équipe de SkyDreamSoft lors du Mondial de l'ULM en septembre 2025 et elle nous avons confirmé que l’abonnement annuel à la nouvelle version est proposé à 65 euros.