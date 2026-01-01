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Porter Airlines franchit le cap du 50e Embraer E195-E2 livré par Embraer
Article publié le 16 janvier 2026 par David Dagouret
La compagnie canadienne vient de recevoir son 50e Embraer E195-E2, renforçant sa stratégie de croissance en Amérique du Nord et vers de nouvelles destinations dans les Caraïbes et au Mexique.
Embraer a annoncé avoir livré le 50e Embraer E195-E2 à Porter Airlines. Depuis la réception de son premier jet E2 en décembre 2022, Porter s'est donné pour mission de redéfinir les voyages en Amérique du Nord et d'établir une nouvelle norme en matière d'expérience passager.
Porter a passé des commandes fermes pour 75 appareils, avec des droits d'achat pour 25 autres, ce qui pourrait porter sa flotte à 100 E2. L'E195-E2 a permis à Porter d'étendre de manière impressionnante son réseau au Canada, aux États-Unis et désormais dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale.
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