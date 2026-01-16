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Porter Airlines franchit le cap du 50e Embraer E195-E2 livré par Embraer

Média publié le 16 janvier 2026 - Source : Embraer

Porter Airlines franchit le cap du 50e Embraer E195-E2 livré par Embraer

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