Transavia France ouvre 6 nouvelles routes pour l’été

Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret

La filiale lowcost du Groupe Air France-KLM annonce également le lancement de son nouveau canal WhatsApp Transavia News.

Au départ de sa base principale de Paris Orly, Transavia France continue de développer son réseau international. La compagnie qui poursuit sa croissance mise sur 2 nouvelles destinations européennes. Dès avril 2026, elle mettra le cap sur Wroclaw en Pologne :

Paris Orly – Wroclaw (Pologne, nouveauté) : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), à partir du 16/04/2026.

La Sardaigne est également au programme avec des vols vers Alghero :

Paris Orly – Alghero (Italie, nouveauté) : 2 vols par semaine (les mardis et samedis), premier vol le 18/04/2026.

Transavia France renforce aussi son offre vers ses marchés phares au départ des régions :

Montpellier – Malaga (Espagne, nouveauté) : 1 vol par semaine (les dimanches), premier vol le 19/07/2026.

Montpellier – Tanger (Maroc, nouveauté) : 1 vol par semaine (les mercredis), premier vol le 15/07/2026.

Lyon – Mykonos (Grèce, nouveauté) : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), premier vol le 16/07/2026.

Marseille – Oran (Algerie, nouveauté) : 2 vols par semaine (les mardis et vendredis), premier vol le 10/04/2026.

Marseille – Tel Aviv (Israël, prolongation) : 1 vol par semaine (les mardis).

En parallèle, Transavia France poursuit le développement de ses points de contact digitaux avec Transavia News, son nouveau canal WhatsApp markeing, lancé fin octobre.

Disinct du canal WhatsApp dédié à la relation client, Transavia News a été conçu pour renforcer la proximité avec les voyageurs. Véritable point de contact du quotidien, il permet de relayer les offres du moment, les ouvertures de lignes prévues ce mois-ci, l’ouverture des ventes été / hiver, des conseils pour bien choisir son vol (notamment via la recherche avancée) ou encore des contenus ciblés. Ce dispositif s’inscrit dans une stratégie digitale plus large, portée notamment par l’application mobile Transavia, qui vient de franchir le cap du million de téléchargements. Une dynamique qui illustre la volonté de la compagnie de simplifier le parcours client et d’accompagner les passagers à chaque étape de leur voyage, de la phase d’inspira on jusqu’au départ.

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