Actualité aéronautique
Volotea ouvre une nouvelle base à l’aéroport de Montpellier et lance 4 nouvelles lignes
Article publié le 6 janvier 2026 par David Dagouret
Volotea renforce sa présence en France avec l'ouverture de sa 11e base à Montpellier-Méditerranée. Dès 2026, la compagnie basera un Airbus A320 pour desservir de nouvelles destinations dont Madrid et les Canaries, créant ainsi de nombreux emplois locaux.
Volotea a annoncé l'ouverture d'une nouvelle base à l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Cette base à Montpellier est la 11ᵉ en France et la 20ᵉ en Europe. Cette ouverture vient célébrer plus de 13 ans d’exploitation et plus de 3 millions de sièges proposés dans la région montpelliéraine depuis le lancement de ses opérations en 2012.
En 2025, la compagnie exploite 8 liaisons et propose sa plus grande capacité depuis son lancement dans la région, avec plus de 370 000 sièges.
Dès l’ouverture, la compagnie basera un Airbus A320, permettant à la fois la création de 30 emplois directs et plus de 170 indirects.
À partir de l’automne 2026, Volotea proposera aux montpelliérain de s’envoler vers quatre nouvelles destinations :
- Bordeaux : à partir du 6 novembre, à raison de deux vols par semaine (les vendredis et dimanches).
- Madrid : dès le 6 novembre, avec deux fréquences hebdomadaires (les lundis et vendredis).
- Ténérife Sud : à compter du 8 novembre, avec un vol par semaine (le dimanche).
- Lanzarote : dès le 7 novembre, avec une fréquence hebdomadaire (le samedi).
Ces nouvelles routes, d’ores et déjà disponibles sur le site de Volotea, viennent compléter une offre de 8 destinations (Ajaccio, Brest, Caen, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg et Minorque).
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