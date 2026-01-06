Vueling lance une nouvelle ligne directe entre Paris-Orly et Santander

Article publié le 6 janvier 2026 par David Dagouret

Vueling annonce l'ouverture d'une liaison directe entre Paris-Orly et Santander, avec deux vols par semaine pour découvrir la côte nord de l'Espagne.

Vueling, compagnie low cost du groupe IAG, annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne directe entre Paris-Orly (ORY) et Santander, destination prisée de la côte nord de l'Espagne. Cette nouvelle route sera disponible dans le programme été de la compagnie, à partir du 31 mars 2026 et sera opérée deux fois par semaine, les mardis et samedis.



Les billets sont mis en vente depuis le 18 décembre 2025.