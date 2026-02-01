Actualité aéronautique
Aeroweb-fr.net a testé le simulateur de vol CAE 7000 chez ATR à Toulouse
Article publié le 23 février 2026 par David Dagouret
Immersion au cœur des installations d'ATR à Toulouse avec une séance d'essais sur simulateur de vol reproduisant le cockpit des ATR 42 et ATR 72.
Aeroweb-fr.net a testé le simulateur de vol CAE 7000 chez ATR à Toulouse
© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net
Aeroweb-fr.net s'est récemment rendu à Toulouse, au sein des installations du constructeur ATR, pour une immersion technique autour de l'entraînement sur simulateur de vol. À cette occasion, nous avons pu prendre place à bord d'un simulateur CAE 7000, configuré pour reproduire fidèlement le cockpit des turbopropulseurs ATR 42 et ATR 72.
Développé par la société canadienne, CAE, ce type de simulateur de dernière génération est utilisé pour la formation et le maintien de compétences des équipages. Il restitue avec précision l'environnement de vol, tant sur le plan visuel que sur le comportement de l'appareil, dans différentes phases opérationnelles.
Lors de cette session, nous avons effectué une séquence complète comprenant un décollage ainsi qu'un atterrissage sur la piste 14R de l'aéroport de Aéroport de Toulouse-Blagnac. L'expérience s'est déroulée dans des conditions proches de l'exploitation réelle, avec une modélisation détaillée des paramètres de vol et des réactions de l'avion.
Le niveau de réalisme du simulateur, tant dans la restitution des sensations que dans la fidélité des instruments, illustre le rôle central de ces outils dans la formation aéronautique moderne. Cette séance d'essai a ainsi permis d'appréhender concrètement l'environnement opérationnel des équipages d'ATR, dans un cadre technique et pédagogique représentatif des standards actuels de l'industrie.
Sur le même sujet
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes