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Aeroweb-fr.net a testé le simulateur de vol CAE 7000 chez ATR à Toulouse

Article publié le 23 février 2026 par David Dagouret

Immersion au cœur des installations d'ATR à Toulouse avec une séance d'essais sur simulateur de vol reproduisant le cockpit des ATR 42 et ATR 72.  

Aeroweb-fr.net a testé le simulateur de vol CAE 7000 chez ATR à Toulouse

Aeroweb-fr.net a testé le simulateur de vol CAE 7000 chez ATR à Toulouse

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Aeroweb-fr.net a testé le simulateur de vol CAE 7000 chez ATR à Toulouse Aeroweb-fr.net a testé le simulateur de vol CAE 7000 chez ATR à Toulouse

Aeroweb-fr.net s'est récemment rendu à Toulouse, au sein des installations du constructeur ATR, pour une immersion technique autour de l'entraînement sur simulateur de vol. À cette occasion, nous avons pu prendre place à bord d'un simulateur CAE 7000, configuré pour reproduire fidèlement le cockpit des turbopropulseurs ATR 42 et ATR 72.

Développé par la société canadienne, CAE, ce type de simulateur de dernière génération est utilisé pour la formation et le maintien de compétences des équipages. Il restitue avec précision l'environnement de vol, tant sur le plan visuel que sur le comportement de l'appareil, dans différentes phases opérationnelles.

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Lors de cette session, nous avons effectué une séquence complète comprenant un décollage ainsi qu'un atterrissage sur la piste 14R de l'aéroport de Aéroport de Toulouse-Blagnac. L'expérience s'est déroulée dans des conditions proches de l'exploitation réelle, avec une modélisation détaillée des paramètres de vol et des réactions de l'avion.

Le niveau de réalisme du simulateur, tant dans la restitution des sensations que dans la fidélité des instruments, illustre le rôle central de ces outils dans la formation aéronautique moderne. Cette séance d'essai a ainsi permis d'appréhender concrètement l'environnement opérationnel des équipages d'ATR, dans un cadre technique et pédagogique représentatif des standards actuels de l'industrie.

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