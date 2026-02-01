Actualité aéronautique

Air Canada annonce une commande de huit Airbus A350-1000

Article publié le 12 février 2026 par David Dagouret

Air Canada accélère la modernisation de sa flotte avec une commande ferme de huit Airbus A350-1000.

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour son réseau long-courrier

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour son réseau long-courrier

© Airbus

Air Canada a dévoilé une commande ferme portant sur huit Airbus A350-1000, marquant une étape majeure dans l'évolution de sa stratégie de flotte long-courrier et renforçant son engagement envers les gros-porteurs d'Airbus. Cette commande figurait auparavant dans le carnet de commandes de novembre 2025 sous l'identité d'un client non identifié.

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