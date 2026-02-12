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Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour son réseau long-courrier

Média publié le 12 février 2026 - Source : Airbus

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour son réseau long-courrier

© Airbus

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