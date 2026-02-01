Actualité aéronautique

AirBorneo mise sur la nouvelle génération d'ATR

Article publié le 20 février 2026 par David Dagouret

AirBorneo a officialisé une commande ferme de huit ATR 72-600 et 42-600 pour renouveler sa flotte dédiée au désenclavement des zones isolées de Malaisie Orientale.

AirBorneo choisit ATR pour moderniser la flotte des Rural Air Services en Malaisie Orientale

AirBorneo choisit ATR pour moderniser la flotte des Rural Air Services en Malaisie Orientale

© ATR

AirBorneo et le constructeur ATR ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique visant à moderniser en profondeur la flotte opérant les Rural Air Services (RAS) en Malaisie. Cet accord, finalisé fin 2025, se traduit par une commande ferme de huit appareils : cinq ATR 72-600 et trois ATR 42-600.

Le contrat prévoit également des droits d’achat pour quatre appareils supplémentaires. Les livraisons de ces nouveaux turbopropulseurs sont programmées entre 2027 et 2029.

Actuellement, AirBorneo opère un réseau de 21 destinations à partir de ses bases principales situées à Kota Kinabalu et Miri. Sa flotte en service repose sur huit ATR 72-500 et six DHC-6-400 Twin Otter.

atr

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