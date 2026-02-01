AirBorneo mise sur la nouvelle génération d'ATR

Article publié le 20 février 2026 par David Dagouret

AirBorneo a officialisé une commande ferme de huit ATR 72-600 et 42-600 pour renouveler sa flotte dédiée au désenclavement des zones isolées de Malaisie Orientale.

AirBorneo et le constructeur ATR ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique visant à moderniser en profondeur la flotte opérant les Rural Air Services (RAS) en Malaisie. Cet accord, finalisé fin 2025, se traduit par une commande ferme de huit appareils : cinq ATR 72-600 et trois ATR 42-600.



Le contrat prévoit également des droits d’achat pour quatre appareils supplémentaires. Les livraisons de ces nouveaux turbopropulseurs sont programmées entre 2027 et 2029.



Actuellement, AirBorneo opère un réseau de 21 destinations à partir de ses bases principales situées à Kota Kinabalu et Miri. Sa flotte en service repose sur huit ATR 72-500 et six DHC-6-400 Twin Otter.