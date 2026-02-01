Airbus publie ses commandes et livraisons d'avions commerciaux pour janvier 2026

Article publié le 19 février 2026 par David Dagouret

Airbus débute l'année 2026 avec 19 livraisons et 49 commandes brutes sur le segment des avions commerciaux.

Airbus a publié ses résultats commerciaux pour le mois de janvier 2026, offrant une première photographie de l'activité du constructeur sur le marché des avions commerciaux en ce début d'année.

Au cours du mois, l'avionneur européen a livré 19 appareils à 15 clients différents. Ce volume correspond également au total des livraisons enregistrées depuis le 1er janvier 2026.

Airbus a enregistré 49 commandes brutes en janvier.

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